Australian Open | esordio con qualche problema per Berrettini | cosa è successo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Piccola disavventura in campo per l’azzurro Non è iniziato nel migliore dei modi l’di Matteo. Il tennista azzurro è sceso oggi in campo contro Brandon Nakashima battuto per 4-6 6-2 7-6(7-5) 6-3. Tanta fatica per l’azzurro contro l’americano a causa di alcuni problemi a livello fisico. Fortunatamente nessun collegamento con l’infortunio agli addominali che bloccòalle ATP Finals di Torino. Durante il primo turno, l’azzurro, nato a Roma, è stato infatti costretto a chiamare il medical time – out. A fine match, svelato l’arcano. Nella dedica di fine incontro ha scritto “Imodium, Grazie”. A colpirlo infatti alcuni problemi intestinali. Problemi allo stomaco perdurante il match: dopo aver battuto Nakashima arriva un ringraziamento speciale!#EurosportTENNIS ...