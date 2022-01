Ancora sui direttori d’orchestra | i titoli | il dito e la luna

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Aver scritto riguardo alla direzioneal Festival di Sanremo di Francesca Michielin, fatto accompagnata da grande enfasi sui media e dagli addetti ai lavori, tutti a fare complimenti, ovviamente, figuriamoci se esiste un briciolo di dissenso, mi ha indotto a fare un ragionamento, che ovviamente con la vicenda di Francesca Michielin che dirige l’orchestra a Sanremo ha sempre meno a che fare. Faccio solo una piccola, si fa per dire, premessa, poi passo al cuore. I tanti che si sono sperticati a difendere la cosa, ovviamente sminuendone la portata, il che è quantomeno buffo, si enfatizza qualcosa che poi si cerca di far passare come poco più che folkloristica, che male c’è se uno che non ha competenze fa qualcosa per cui in fondo non servono competenze, questo il punto, davvero “roba da matti”, hanno sottolineato come dirigere l’orchestra a Sanremo sia ...