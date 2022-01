Roma, Sergio Oliveira segna ma confessa tutto in diretta: “Non ero…” (Di domenica 16 gennaio 2022) Ottimo debutto per il centrocampista della Roma Sergio Oliveira. Il calciatore ha segnato all’esordio ed ha poi parlato nel post partita. Esordio vincente con la Roma per il centrocampista portoghese Sergio Oliveira. Il calciatore è stato uno dei protagonisti della vittoria di misura per 1 a 0 sul Cagliari di Walter Mazzarri. I giallorossi possono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022) Ottimo debutto per il centrocampista della. Il calciatore hato all’esordio ed ha poi parlato nel post partita. Esordio vincente con laper il centrocampista portoghese. Il calciatore è stato uno dei protagonisti della vittoria di misura per 1 a 0 sul Cagliari di Walter Mazzarri. I giallorossi possono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

