Roma-Cagliari 1-0, Mourinho: “Abbiamo dominato, ma poteva finire 1-1” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Una vittoria super importante ma è stata una partita in controllo che sarebbe potuta finire 1-1 se non fosse stato per una grande parata di Rui Patricio. È stato un match dominato, anche senza palla Abbiamo giocato bene ma alla fine è il risultato che conta: per questo ho sentito pressione sino alla fine, potevamo perdere dei punti”. Queste le dichiarazioni di José Mourinho dopo la vittoria di misura della Roma sul Cagliari, arrivata grazie al rigore del nuovo acquisto Sergio Oliveira: “Avremmo bisogno di più giocatori come lui, di chi sa cosa fare nei momenti di partita. Non è un regista come Pirlo e Pjanic ma a noi serviva. Anche Maitland-Niles può migliorare la squadra”. Tante però le occasioni mancate sotto porta. “Siamo la squadra di Serie A che fa più ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Una vittoria super importante ma è stata una partita in controllo che sarebbe potuta1-1 se non fosse stato per una grande parata di Rui Patricio. È stato un match, anche senza pallagiocato bene ma alla fine è il risultato che conta: per questo ho sentito pressione sino alla fine,mo perdere dei punti”. Queste le dichiarazioni di Josédopo la vittoria di misura dellasul, arrivata grazie al rigore del nuovo acquisto Sergio Oliveira: “Avremmo bisogno di più giocatori come lui, di chi sa cosa fare nei momenti di partita. Non è un regista come Pirlo e Pjanic ma a noi serviva. Anche Maitland-Niles può migliorare la squadra”. Tante però le occasioni mancate sotto porta. “Siamo la squadra di Serie A che fa più ...

