Paolo Rossi | chi era | come è morto | malattia | carriera | causa morte | chi è la moglie Federica Cappelletti | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, ladi, che sarà in studio per ricordare il grande campione!: chi era,è nato a Prato il 23 settembre 1956 ed ha iniziato a giocare a calcio all’età di 9 anni con il Santa Lucia, una squadra in cui era presente anche il fratello Rossano. Una passione quella per il calcio che gli è stata trasmessa dal padre Vittorio, che fu ala destra nel Prato. Il soprannome di, noto a livello nazionale, è Pablito: a scegliere questo nomignolo è stato Enzo Bearzot. Il famoso ...