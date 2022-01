Omicron, la curva dei contagi e le "chiare evidenze": un clamoroso dietrofront dagli esperti (Di domenica 16 gennaio 2022) La curva epidemiologica del Covid rallenta, anche se pesa "l'esplosione" della variante Omicron. Lo sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, e il confronto con quanto sta accadendo in Gran Bretagna (che di fatto si trova a vivere la pandemia con due settimane di anticipo rispetto all'Italia) e quanto previsto da Massimo Bassetti ("Tra due settimane la Omicron arriverà al 100%", spodestando la variante Delta) sembrano confermare: tra due settimane l'emergenza potrebbe essere quasi al "picco", per poi calare rapidamente. Secondo il luminare americano Robert Wachter, peraltro, non c'è da attendersi un "plateau", ma una picchiata repentina di contagi nel giro di un mese. "Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Laepidemiologica del Covid rallenta, anche se pesa "l'esplosione" della variante. Lo sottolinea in un'intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, e il confronto con quanto sta accadendo in Gran Bretagna (che di fatto si trova a vivere la pandemia con due settimane di anticipo rispetto all'Italia) e quanto previsto da Massimo Bassetti ("Tra due settimane laarriverà al 100%", spodestando la variante Delta) sembrano confermare: tra due settimane l'emergenza potrebbe essere quasi al "picco", per poi calare rapidamente. Secondo il luminare americano Robert Wachter, peraltro, non c'è da attendersi un "plateau", ma una picchiata repentina dinel giro di un mese. "Certamente siamo in una situazione delicata e con numeri ancora ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus: “La curva rallenta in Umbria. E con vaccini e Omicron si rischia meno'. Novità per gli isolamenti - Marceli91113868 : RT @danyrossoverde: Titoli Tg : la curva frena ma è in arrivo Omicron 2 .Vi è chiaro?seguitate a dare retta e bucatevi, non finirete mai pi… - Signor_Chester : RT @danyrossoverde: Titoli Tg : la curva frena ma è in arrivo Omicron 2 .Vi è chiaro?seguitate a dare retta e bucatevi, non finirete mai pi… - danyrossoverde : Titoli Tg : la curva frena ma è in arrivo Omicron 2 .Vi è chiaro?seguitate a dare retta e bucatevi, non finirete ma… - SabriBenetazzo : RT @zorogat: Siamo nelle mani di questa gente: SI ACCORGONO ORA DI QUELLO CHE MICHAEL LEVITT E KNUT WITTKOVSKI RIPETONO DA 2 ANNI. La curva… -