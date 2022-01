Milan femminile | Ganz | “Abbiamo fatto grandi gol con sei giocatrici diverse”

Advertising

Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - romanoziroldo : RT @PianetaMilan: @acmilan femminile, #Ganz : 'Abbiamo fatto grandi gol con sei giocatrici diverse' #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… - PianetaMilan : @acmilan femminile, #Ganz : 'Abbiamo fatto grandi gol con sei giocatrici diverse' #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan femminile

Le campionesse d'Italia in carica, dopo la Supercoppa vinta contro il, inaugurano il girone ... Termina con un pareggio infine, il match tra Inter e Napolial Suning Center. Le ...La Supercoppache vi abbiamo raccontato su Tifoblog è stata una grande delusione ma anche un ottimo punto di partenza per ildi Maurizio Ganz. Il 6 - 0 contro l'ultimo in classifica Hellas Verona è un bel segnale per la truppa rossonera. Ad aprire le danze è il nuovo Capitano Valentina Bergamaschi dopo il ...Dopo i successi di Roma, Milan e Sampdoria negli anticipi del sabato validi per la 12ª giornata di Serie A, nelle gare domenicali conquistano tre punti anche la capolista Juventus e il Sassuolo; pareg ...I risultati della Serie A Femminile 2021/2022: Sassuolo travolge la Fiorentina, pareggio Inter-Napoli e tutto facile per la Juventus.