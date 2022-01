Marocchino strangola la moglie dopo una furiosa lite | poi confessa al datore di lavoro | tragico femminicidio nel catanzarese

(Di domenica 16 gennaio 2022) Uccide lasoffocandola e poial propriodi. Sotto accusa un operaio di Catanzaro che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe aggredito la convivente fino arla mortalmente al termine di unain camera da letto. Per questo motivo l'operaio di 49anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato dai carabinieri. Il fatto si è verificato a Motta Santa Lucia, piccolo centro in provincia di Catanzaro. L'uomo avrebbeto ilaldida cui è partita la prima segnalazione ai carabinieri. Quando i militari sono arrivati presso l'abitazione la donna, anche lei di nazionalità marocchina, era ormai senza vita. Nella tarda serata di ieri, sabato 15 gennaio, al ...

resistenzasvran : Strangola la moglie e la uccide, fermato marocchino - Imola Oggi

Undi 49 annila moglie e si confida con il datore di lavoro, il quale lo denuncia e lo fa arrestare. L'episodio è avvenuto a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro , nella ...Motta Santa Lucia (Catanzaro), un 49ennela moglie e poi lo racconta al datore di lavoro: i dettagli agghiaccianti dell'omicidio Quella che si è verificata la scorsa notte nel comune di Motta Santa Lucia , in provincia ...Un marocchino di 49 anni a Catanzaro strangola la moglie e si confida con il datore di lavoro: quest'ultimo chiama la Polizia e lo fa arrestare ...È stato fermato dai carabinieri a Motta Santa Lucia, un piccolo borgo di circa 800 abitanti in provincia di Catanzaro, l’uomo accusato di aver strangolato la moglie al culmine di una lite. Secondo qua ...