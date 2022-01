LIVE Pesaro-Olimpia Milano 52-57, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti nel terzo quarto! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-57 Tarczewski piazza la schiacciata e il +5. INIZIO QUARTO QUARTO 13.23 Olimpia Milano avanti sulla sirena dopo la bomba di Ricci da tre al termine di un terzo quarto equilibrato, dove Pesaro ha provato a piazzare la fuga ma senza successo. FINE terzo QUARTO 52-55 RICCI DA TRE!!!! Milano SULLA SIRENA PIAZZA IL SORPASSO. 52-52 Hall attacca a canestro. 52-50 2/2 di Jones e Pesaro ancora avanti. 50-50 FINTA E TIRO IN SOSPENSIONE DI BALDASSO! Parità a Pesaro. 50-48 1/2 di Grant e -2 di Milano. 50-47 BOMBA DI MORETTI DALL’ARCO! 47-47 Time-out per I padroni di casa. 47-47 Ricci appoggia a canestro: equilibrio a 4 minuti dalla fine ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-57 Tarczewski piazza la schiacciata e il +5. INIZIO QUARTO QUARTO 13.23sulla sirena dopo la bomba di Ricci da tre al termine di unquarto equilibrato, doveha provato a piazzare la fuga ma senza successo. FINEQUARTO 52-55 RICCI DA TRE!!!!SULLA SIRENA PIAZZA IL SORPASSO. 52-52 Hall attacca a canestro. 52-50 2/2 di Jones eancora. 50-50 FINTA E TIRO IN SOSPENSIONE DI BALDASSO! Parità a. 50-48 1/2 di Grant e -2 di. 50-47 BOMBA DI MORETTI DALL’ARCO! 47-47 Time-out per I padroni di casa. 47-47 Ricci appoggia a canestro: equilibrio a 4 minuti dalla fine ...

We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia #Milano #3… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA: Luca Bianchi sfida Ettore Messina! Si comincia alla Vitrifrigo Ar… - zazoomblog : LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA All'intervallo lungo #Pesaro avanti 40-38 su #Milano e #Sassari in vantaggio 44-38 s… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Carpegna Prosciutto Pesaro vs Olimpia Milano -