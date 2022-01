(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Nuovi elementi emergono dai rilievi dai carabinieri a seguito dell’stradale con esiti fatali per un giovane di 16 anni, F.V. verificatosi sul viadotto delle streghe poco dopo la mezza. In sella ad unoche è finito contro un guardrail si trovavaun altro adolescente che nell’impatto ha riportato ferite fortunatamente più lievi. Il giovane, soccorso dal 118, è molto provato per lo shock subito. I carabinieri stanno ancora valutando la dinamica dell’accaduto per accertare cosa effettivamente ha spinto il giovane conducente del mezzo a due ruote a perdere il controllo dello stesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ItalianAirForce : #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da… - anteprima24 : ** Incidente mortale nella notte: sullo scooter erano in due, c'era anche un coetaneo ** - subbetto : RT @ItalianAirForce: #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da Orb… - zazoomblog : Incidente mortale lungo il Viadotto delle Streghe: un minorenne ha perso la vita - #Incidente #mortale #lungo… - anteprima24 : ** #Incidente #Mortale lungo il Viadotto delle Streghe: un #Minorenne ha perso la vita ** -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Sulla Sp 590 "della Valcerrina", in frazione Mogol di Brusasco, si è verificato unfrontale risultatoper un giovane di appena 19 anni. La Opel Corsa sulla quale Luca Ferro, di ...BRUSASCO "nella serata di ieri, sabato 15 gennaio 2022, in frazione Mogol di Brusasco, sulla provinciale 590. Una Opel Corsa diretta a Brozolo si è scontrata frontalmente con una Volkswagen ...Tragedia sulle strade monferrine nella serata di ieri, sabato 15 gennaio. Sulla Sp 590 "della Valcerrina", in frazione Mogol di Brusasco, si è verificato un incidente frontale risultato mortale per un ...Incidente stradale mortale sabato sera verso le 19 a Torrechiara, lungo la strada Massese, all’altezza dell’incrocio con strada della Badia: ha perso la vita Josef Venturini, 18 anni, di Guastalla. In ...