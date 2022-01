Il balzo in avanti dell’Egitto nella produzione di idrogeno verde (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 15 gen – Pur essendo diventato uno dei più grossi produttori di gas del Mediterraneo (grazie all’Eni), l’Egitto sta promuovendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tant’è che si è fissato l’obiettivo di produrre per il 2022 il 20% di elettricità usando fonti eoliche e solari. Una quota destinata oltretutto a salire al 42% per il 2035. Egitto, chi costruisce impianti di idrogeno verde La produzione di elettricità da fonti rinnovabili è dettata da ragioni ambientali, ma anche economiche visto che il governo egiziano vuole massimizzare le esportazioni di gas per guadagnare valuta pregiata. Cosa che non sarebbe possibile se il gas estratto venisse utilizzato per i consumi interni. La produzione di elettricità da fonti rinnovabili però non verrà utilizzata solo per alimentare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 15 gen – Pur essendo diventato uno dei più grossi produttori di gas del Mediterraneo (grazie all’Eni), l’Egitto sta promuovendo ladi energia elettrica da fonti rinnovabili. Tant’è che si è fissato l’obiettivo di produrre per il 2022 il 20% di elettricità usando fonti eoliche e solari. Una quota destinata oltretutto a salire al 42% per il 2035. Egitto, chi costruisce impianti diLadi elettricità da fonti rinnovabili è dettata da ragioni ambientali, ma anche economiche visto che il governo egiziano vuole massimizzare le esportazioni di gas per guadagnare valuta pregiata. Cosa che non sarebbe possibile se il gas estratto venisse utilizzato per i consumi interni. Ladi elettricità da fonti rinnovabili però non verrà utilizzata solo per alimentare la ...

