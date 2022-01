Gigi D’Agostino, la malattia e il coraggio di mostrarsi: una lezione di forza (Di domenica 16 gennaio 2022) Gigi D’Agostino, celebre dj e producer, aveva annunciato solo qualche mese fa di essere gravemente malato e ora torna a mostrarsi sui suoi canali social, con uno scatto che racconta meglio di tante parole le sue condizioni. Il dj torinese, che ha compiuto 55 anni, ha fatto ballare intere generazioni di tutto il mondo con hit entrate nella storia della musica come L’amour toujors, Bla Bla Bla, The Riddle e In my mind. Tuttora i suoi brani sono colonna sonora dei nostalgici cresciuti tra gli anni ’90 e il Duemila. L’annuncio della malattia Era stato lo stesso D’Agostino a raccontare ai suoi fan della malattia. Il dj, alla fine del 2021, aveva scritto un messaggio sui social in cui spiegava il perché della sua repentina sparizione dalle scene. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022), celebre dj e producer, aveva annunciato solo qualche mese fa di essere gravemente malato e ora torna asui suoi canali social, con uno scatto che racconta meglio di tante parole le sue condizioni. Il dj torinese, che ha compiuto 55 anni, ha fatto ballare intere generazioni di tutto il mondo con hit entrate nella storia della musica come L’amour toujors, Bla Bla Bla, The Riddle e In my mind. Tuttora i suoi brani sono colonna sonora dei nostalgici cresciuti tra gli anni ’90 e il Duemila. L’annuncio dellaEra stato lo stessoa raccontare ai suoi fan della. Il dj, alla fine del 2021, aveva scritto un messaggio sui social in cui spiegava il perché della sua repentina sparizione dalle scene. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo ...

