Francia, il Parlamento approva il pass vaccinale, l’equivalente del Super Green pass italiano (Di domenica 16 gennaio 2022) È arrivata l’approvazione da parte dell’Assemblée nationale – il Parlamento francese – del progetto di legge che introduce il pass vaccinale per il Coronavirus. l’equivalente del Super Green pass italiano, adottato nel nostro Paese già lo scorso autunno. I parlamentari francesi si sono dati battagli per una decina di giorni prima di dare il via libera al testo, passato con 215 voti a favore, 58 contrari e 7 astensioni. I parlamentari socialisti, tuttavia, hanno deciso di portare il provvedimento sul tavolo del Consiglio costituzionale: una sorta di passaggio per avere la garanzia che la misura rispetti le «libertà fondamentali» dei ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) È arrivata l’zione da parte dell’Assemblée nationale – ilfrancese – del progetto di legge che introduce ilper il Coronavirus.del, adottato nel nostro Paese già lo scorso autunno. I parlamentari francesi si sono dati battagli per una decina di giorni prima di dare il via libera al testo,ato con 215 voti a favore, 58 contrari e 7 astensioni. I parlamentari socialisti, tuttavia, hanno deciso di portare il provvedimento sul tavolo del Consiglio costituzionale: una sorta diaggio per avere la garanzia che la misura rispetti le «libertà fondamentali» dei ...

