FOTO – Osimhen pronto a tornare in campo: il segnale sui social (Di domenica 16 gennaio 2022) Victor Osimhen è ormai pronto a tornare in campo con la maglia del Napoli e lo testimoniano anche i suoi social network. L’attaccante nigeriano infatti ha pubblicato uno scatto dell’ultima seduta di allenamento prima della sfida di domani con il Bologna. La FOTO di Osimhen, rigorosamente con la maschera, è stata accompagna dall’emoji di una clessidra. Il segnale è chiarissimo: Victor Osimhen è pronto a scendere in campo il prima possibile. Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter dall’attaccante: pic.twitter.com/8jEEg9nrpR— victor Osimhen (@victorOsimhen9) January 16, 2022 Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Victorè ormaiincon la maglia del Napoli e lo testimoniano anche i suoinetwork. L’attaccante nigeriano infatti ha pubblicato uno scatto dell’ultima seduta di allenamento prima della sfida di domani con il Bologna. Ladi, rigorosamente con la maschera, è stata accompagna dall’emoji di una clessidra. Ilè chiarissimo: Victora scendere inil prima possibile. Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter dall’attaccante: pic.twitter.com/8jEEg9nrpR— victor(@victor9) January 16, 2022

Advertising

Spazio_Napoli : FOTO – Osimhen pronto a tornare in campo: il segnale sui social - PartenoPesce : RT @tuttonapoli: FOTO - Osimhen con la maschera e la clessidra sui social: il nigeriano è pronto a tornare - tuttonapoli : FOTO - Osimhen con la maschera e la clessidra sui social: il nigeriano è pronto a tornare - cn1926it : FOTO Il messaggio di #Osimhen ai suoi compagni in vista di Nigeria-Sudan - infoitsport : FOTO - L'indisponibile Osimhen non abbandona i compagni e suona la carica sui social -