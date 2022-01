Dybala, in vantaggio un top club di Premier League! (Di domenica 16 gennaio 2022) Dall’Inghilterra scoppia una mezza bomba, non di quelle leggere: Dybala sarebbe in contatto con il Tottenham. A riportarlo è il The Sun. Paulo Dybala Juventus Gli Spurs devono tuttavia tenere conto anche della concorrenza di Inter e Barcellona. Ad averlo richiesto è stato espressamente Antonio Conte, Fabio Paratici, suo ex dirigente, può sicuramente essere una pedina in più. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Dall’Inghilterra scoppia una mezza bomba, non di quelle leggere:sarebbe in contatto con il Tottenham. A riportarlo è il The Sun. PauloJuventus Gli Spurs devono tuttavia tenere conto anche della concorrenza di Inter e Barcellona. Ad averlo richiesto è stato espressamente Antonio Conte, Fabio Paratici, suo ex dirigente, può sicuramente essere una pedina in più. VINCENZO BONIELLO

