Djokovic espulso dell'Australia: verdetto unanime ?Nole?: «Molto deluso». Rischia 3 anni di bando Diretta tv Open: n.1 sostituito con il n.150: Caruso, 19enne Chi è (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic espulso dell'Australia, il campione punito con un verdetto unanime della Corte Federale che ha confermato la cancellazione del visto per "motivi di ordine pubblico"... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak, il campione punito con ununanimea Corte Federale che ha confermato la cancellazione del visto per "motivi di ordine pubblico"...

Advertising

Corriere : Djokovic espulso dall’Australia: la sentenza respinge il ricorso - SkyTG24 : Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - SmithWinsto : Novax #Djokovic torna a casa, espulso dall'Australia per tre anni. Tutti in questo momento. - rudylegh : #Djokovic espulso. Perché non ha più diritti degli altri chi va contro la salute e il buon senso.… -