Dall’Inghilterra sono sicuri: Eriksen firmerà per un club di Premier League (Di domenica 16 gennaio 2022) Christian Eriksen starebbe pensando di firmare per un club di Premier League. E’ questa l’indiscrezione lanciata dal Times che vedrebbe un clamoroso ritorno del centrocampista danese a distanza di sette mesi dall’arresto cardiaco avuto agli europei mentre giocava la prima gara del girone. Stanto a quanto afferma il quotidiano inglese Eriksen in settimana dovrebbe già firmare, ma al momento si sà poco o nulla del nome del futuro club del danese. Eriksen: in Inghilterra sono sicuri del suo ritorno in Premier In questo momento Eriksen si allena in Svizzera con la maglia del Chiasso. Il suo obiettivo ora è di ritornare al più presto in forma dopo aver salutato l’Inter: lo shock dell’arresto cardiaco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Christianstarebbe pensando di firmare per undi. E’ questa l’indiscrezione lanciata dal Times che vedrebbe un clamoroso ritorno del centrocampista danese a distanza di sette mesi dall’arresto cardiaco avuto agli europei mentre giocava la prima gara del girone. Stanto a quanto afferma il quotidiano inglesein settimana dovrebbe già firmare, ma al momento si sà poco o nulla del nome del futurodel danese.: in Inghilterradel suo ritorno inIn questo momentosi allena in Svizzera con la maglia del Chiasso. Il suo obiettivo ora è di ritornare al più presto in forma dopo aver salutato l’Inter: lo shock dell’arresto cardiaco ...

Advertising

Masssimilianoo : Poi tu mi dici che quando arrivi dall'Inghilterra vedi un paese che sta bene.Certo, settori dell'economia privata,d… - Stefyndq : RT @ma91what: @polpetine @boni_castellane Ma è legale? Ma che senso ha??? In Inghilterra li facciamo da soli in casa dall'inizio, nessuna d… - vittoriopierri : RT @ma91what: @polpetine @boni_castellane Ma è legale? Ma che senso ha??? In Inghilterra li facciamo da soli in casa dall'inizio, nessuna d… - ma91what : @polpetine @boni_castellane Ma è legale? Ma che senso ha??? In Inghilterra li facciamo da soli in casa dall'inizio,… - akascia2 : RT @DavPoggi: Dall’Inghilterra dove sono sempre un bel po avanti rispetto a noi!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra sono Dall'Inghilterra: “L'Arsenal è interessato ad Arthur” Corriere dello Sport.it