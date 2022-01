Covid, pediatri in classe per tamponi e informazioni agli alunni (Di domenica 16 gennaio 2022) Una stretta collaborazione tra Ats, pediatri di Libera Scelta/pediatri di Famiglia (PdF) e scuole primarie e secondarie di primo grado per la gestione dell’epidemia. È il contenuto di un accordo integrativo regionale della pediatria di libera scelta per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle scuole. Lo comunica la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Nel concreto l’accordo prevede di promuovere le seguenti azioni su base volontaria dei pediatri di libera scelta: 1. Effettuazione dei tamponi antigenici da parte dei pediatri presso il proprio ambulatorio a favore dei minori in carico per casi sintomatici, chiusure isolamento e chiusure quarantena, T0 e T5. Le Ats si impegnano ad una azione di promozione presso le amministrazioni locali per l’utilizzo di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 gennaio 2022) Una stretta collaborazione tra Ats,di Libera Scelta/di Famiglia (PdF) e scuole primarie e secondarie di primo grado per la gestione dell’epidemia. È il contenuto di un accordo integrativo regionale dellaa di libera scelta per fronteggiare l’emergenza-19 nelle scuole. Lo comunica la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Nel concreto l’accordo prevede di promuovere le seguenti azioni su base volontaria deidi libera scelta: 1. Effettuazione deiantigenici da parte deipresso il proprio ambulatorio a favore dei minori in carico per casi sintomatici, chiusure isolamento e chiusure quarantena, T0 e T5. Le Ats si impegnano ad una azione di promozione presso le amministrazioni locali per l’utilizzo di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Secondo i dati della Società italiana di pediatria, al 5 gennaio, sono 268 gli under 19 in terapia intensiva per Co… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme pediatri: 68 bimbi sotto i 3 anni in terapia intensiva #covid - Destradipopolo : “SEMPRE PIU’ BAMBINI IN OSPEDALE PER COVID E TROPPO POCHI VACCINI” L’ALLARME DEI PEDIATRI ITALIANI… - MatteoDiLallo : RT @renata_gili: Anche i pediatri (Società Italiana di Pediatria) consigliano fermamente la vaccinazione a tutti i bambini dai 5 anni in su… - cicciopuz : RT @renata_gili: Anche i pediatri (Società Italiana di Pediatria) consigliano fermamente la vaccinazione a tutti i bambini dai 5 anni in su… -