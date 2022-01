Covid, il Cts: "La curva dell'epidemia rallenta" | Vaccini, 685mila prime dosi dopo l'obbligo per over 50 (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima del record stabilito sabato con quasi 92mila somministrazioni, il giorno con più vaccinazioni è stato l'8 gennaio, quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta: poco più di 82mila prime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima del record stabilito sabato con quasi 92mila somministrazioni, il giorno con più vaccinazioni è stato l'8 gennaio, quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta: poco più di 82mila...

