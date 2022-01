Chiede la liberazione di "lady al Qaeda": terrore in una sinagoga (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è conclusa con la morte del sequestratore la presa di ostaggi nella sinagoga di Colleyville, in Texas dove un uomo si era barricato con quattro persone, tra cui il rabbino. Tutti sono stati liberati ore dopo. Il sequestratore... Leggi su today (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è conclusa con la morte del sequestratore la presa di ostaggi nelladi Colleyville, in Texas dove un uomo si era barricato con quattro persone, tra cui il rabbino. Tutti sono stati liberati ore dopo. Il sequestratore...

Advertising

manuel_y_jesus_ : RT @ofcs_report: ORE DI TERRORE IN #TEXAS ASSALTO ALLA #SINAGOGA DURANTE LO #SHABBAT Ucciso il sequestratore Chiedeva la scarcerazione di… - 2014Monaco : RT @ofcs_report: ORE DI TERRORE IN #TEXAS ASSALTO ALLA #SINAGOGA DURANTE LO #SHABBAT Ucciso il sequestratore Chiedeva la scarcerazione di… - ofcs_report : ORE DI TERRORE IN #TEXAS ASSALTO ALLA #SINAGOGA DURANTE LO #SHABBAT Ucciso il sequestratore Chiedeva la scarceraz… - 2014Monaco : Assalta la Sinagoga e chiede la liberazione di Lady al Qaeda: ucciso - nan_nan_an : RT @robydigi: Ecco chi si mobilitava per la liberazione della #terrorista #AafiaSiddiqui il cui fratello chiede la liberazione in cambio de… -