Australian Open | Novak Djokovic | “Sono deluso | ma auguro il meglio agli organizzatori”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Adesso è davvero finita.non potrà giocare gli2022. Il serbo ha perso l’appello di fronte alla Corte Federalea relativo alla cancellazione del proprio visto, con i tre giudici coinvolti nella questione che hanno deciso unanimemente. L’appello, iniziato alle 23:30 italiane, ha avuto il suo epilogo appena prima delle 8:00 nostrane. “Dismissed with costs”, “Respinto con costi”: questa la sentenza finale della Corte Federale. I legali dihanno deciso di non impugnare la decisione della citata Corte Federale, sapendo perfettamente di avere zero possibilità che una domanda (o udienza) di congedo speciale dell’Alta Corte potesse essere ascoltata e determinata prima dell’inizio del torneo di Melbourne....

AGI - Da eliminato nelle qualificazioni a testa di serie numero uno degli: è la straordinaria parabola di Salvatore Caruso, il tennista siciliano numero 150 del mondo. Il 29enne di Avola non solo è stato ripescato nel tabellone del primo Slam stagionale al ...Nienteper il 34enne serbo, dopo settimane di telenovela, ricorsi e melina sul caso dell'esenzione medica dal vaccino anti - covid annunciata dallo stesso campione prima di imbarcarsi ...Ormai ci siamo, stanotte inizieranno ufficialmente gli Australian Open 2022. Tra i tanti italiani che scenderanno in campo, ci sarà anche la 30enne Camila Giorgi, pronta a dire la sua in un torneo che ...Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola, in provincia di Siracusa, a giocare al primo turno degli Australian Open al posto di Novak Djokovic dopo che la corte Federale ha respinto all ...