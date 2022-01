Australian Open 2022, Salvatore Caruso: "Mi dispiace per Djokovic. Sono il lucky loser più famoso della storia" (Di domenica 16 gennaio 2022) Salvatore Caruso prende il posto di Novak Djokovic nel main draw degli Australian Open 2022. La notizia era nell'aria da ieri. La sentenza definitiva della Corte federale Australiana ha decretato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 16 gennaio 2022)prende il posto di Novaknel main draw degli. La notizia era nell'aria da ieri. La sentenza definitivaCorte federalea ha decretato...

