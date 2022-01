Arisa crolla a Citofonare Rai2 | lacrime in diretta | Simona Ventura manda la pubblicità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arisa crolla

Inews24

Per alcuni secondiresta ansimante e in silenzio, da sola, al centro del palco. Dal buio, alle sue spalle, ecco arrivare lentamente un signore. Quando lei lo vede, è una raffica di sorrisi, ...CASERTA,PALAZZINA: DUE MORTI/ I coniugi Sgambato non ce l'hanno fatta ROBERTO ALESSI: '... ovvero Ballando con le Stelle : 'Le fonti dicono che Vito Coppola fa pressing sue mi sembra che ...Arisa, la vincitrice di Ballando Con Le Stelle 2022 ha avuto un crollo emotivo in diretta e le conduttrici sono state costrette a mandare la pubblicità ...Riparte con i grandi nomi Domenica In per questo 2022. Il primo ospite del programma di Mara Venier è stato Massimo Ranieri che si racconta ...