“Ad un passo dalla morte, tutti devono sapere e vedere”. Il racconto da brividi (Di domenica 16 gennaio 2022) «A rivederla ho di nuovo lacrime agli occhi, raga». Bukuran Nishori, per la prima volta dopo due anni e mezzo affida a Instagram una foto in cui appare a letto, ancora senza forze, a dieci giorni dal ricovero in ospedale. È il giovane (ora ha 28 anni) che, più di tutti, «se l’è vista brutta» quel giorno del luglio 2019, sull’Altopiano. Racconta di essere colpito dal calcio di un carabiniere (non in servizio), svenendo quasi sul colpo. «In realtà - racconta al telefono - mi sono rialzato per un attimo. Perdevo un sacco di sangue. Poi sono caduto “a peso morto”, battendo la testa. E mi sono procurato un altro grave trauma». Per ricostruire quanto accaduto ha dovuto affidarsi agli amici. «Ho perso completamente la memoria - tenta di ricostruire - non ho idea di quello che sia successo. Quando mi hanno detto che c’era stata una lite con dei carabinieri non ci ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) «A rivederla ho di nuovo lacrime agli occhi, raga». Bukuran Nishori, per la prima volta dopo due anni e mezzo affida a Instagram una foto in cui appare a letto, ancora senza forze, a dieci giorni dal ricovero in ospedale. È il giovane (ora ha 28 anni) che, più di, «se l’è vista brutta» quel giorno del luglio 2019, sull’Altopiano. Racconta di essere colpito dal calcio di un carabiniere (non in servizio), svenendo quasi sul colpo. «In realtà - racconta al telefono - mi sono rialzato per un attimo. Perdevo un sacco di sangue. Poi sono caduto “a peso morto”, battendo la testa. E mi sono procurato un altro grave trauma». Per ricostruire quanto accaduto ha dovuto affidarsi agli amici. «Ho perso completamente la memoria - tenta di ricostruire - non ho idea di quello che sia successo. Quando mi hanno detto che c’era stata una lite con dei carabinieri non ci ...

Advertising

i_pittore : RT @robertacimini2: Buongiorno ? Buona domenica ?? Dalla mia camera perché 'ogni lungo viaggio inizia con un primo passo' #FinestreSulMondo… - SVKRHUB_ : Io che cerco Io che passo mezz'ora d'andarmene il a guardare tutte le prima possibile… - mariasole813 : RT @MEcosocialista: Se 50% dei progetti per le #rinnovabili in Italia fossero al passo e non ostacolati, saremmo in linea con la diminizion… - Vale22046 : RT @robertacimini2: Buongiorno ? Buona domenica ?? Dalla mia camera perché 'ogni lungo viaggio inizia con un primo passo' #FinestreSulMondo… - MEcosocialista : Se 50% dei progetti per le #rinnovabili in Italia fossero al passo e non ostacolati, saremmo in linea con la dimini… -

Ultime Notizie dalla rete : passo dalla Variante Omicron, Brusaferro: 'Sostituirà Delta' Omicron convivrà con Delta? Di questo passo la sostituirà'. 'Invece di discutere su cosa succederà ... La terza dose, intanto, 'protegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed ...

Oroscopo Branko oggi, 16 gennaio 2022: le previsioni del giorno ... dopo l' ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 16 gennaio 2021, dalla ... Considerando tutta la recente ostilità ultimamente, è un passo tanto necessario nella giusta direzione.

L’ex United Nani ad un passo dalla laguna, Forte al Benevento Calcio Style Stellantis, tornare ai fasti del passato non è verosimile A un anno esatto dalla fusione di Fca (cioè Fiat) con il Gruppo Psa e dalla nascita di Stellantis, come vanno le cose da quelle parti? Come italiani, ovviamente, siamo particolarmente interessati alle ...

La sinergia tra credenti e laici per edificare una casa comune “Pellegrini di speranza” è il motto scelto dal Papa per l’Anno santo 2025 nel quale si realizzerà il 27esimo Giubileo ordinario nella storia della ...

Omicron convivrà con Delta? Di questola sostituirà'. 'Invece di discutere su cosa succederà ... La terza dose, intanto, 'protegge molto benemalattia grave, se ne sta studiando la durata ed ...... dopo l' ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 16 gennaio 2021,... Considerando tutta la recente ostilità ultimamente, è untanto necessario nella giusta direzione.A un anno esatto dalla fusione di Fca (cioè Fiat) con il Gruppo Psa e dalla nascita di Stellantis, come vanno le cose da quelle parti? Come italiani, ovviamente, siamo particolarmente interessati alle ...“Pellegrini di speranza” è il motto scelto dal Papa per l’Anno santo 2025 nel quale si realizzerà il 27esimo Giubileo ordinario nella storia della ...