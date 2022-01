Trovato morto in un pozzo 51enne scomparso nell'Oristanese (Di sabato 15 gennaio 2022) È stato Trovato privo di vita Giuseppe Sideri, il 51enne scomparso il 2 gennaio scorso a Uras, nell'Oristanese. Il corpo dell'uomo è stato scoperto oggi all'interno di un pozzo nel territorio di Uras ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) È statoprivo di vita Giuseppe Sideri, ilil 2 gennaio scorso a Uras,. Il corpo dell'uomo è stato scoperto oggi all'interno di unnel territorio di Uras ...

