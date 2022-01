Richarlison è uno spettacolo | guarda che gol in rovesciata!

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nella gara della 22ª giornata di Premier League, il Norwich supera per 2 - 1 l'Everton. In gol Keane (autogol), Idah e(in rovesciata).gli highlights del match

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Richarlison uno

Sport Fanpage

Nella gara della 22ª giornata di Premier League, il Norwich supera per 2 - 1 l'Everton. In gol Keane (autogol), Idah e(in rovesciata). Guarda gli highlights del matchIl superbo gol diha accorciato le distanze, ma non ha evitato una sconfitta che ... E la furia dei tifosi è definitivamente esplosa: i sostenitori dei blues hanno srotolatostriscione ...Attimi di paura durante Norwich-Everton. Perché a Carrow Road un tifoso dei Toffees ha fatto invasione di campo e ha cercato di aggredire Rafa Benitez ...Stando a quanto rimbalzato dall'Inghilterra mediante il Sun, i nerazzurri avrebbero offerto il cileno all'Everton di Rafa Benitez.