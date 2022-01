No Green Pass a Roma, anche Montesano in piazza San Giovanni (Di sabato 15 gennaio 2022) No Green Pass in piazza oggi. A San Giovanni c’è anche Enrico Montesano, che accolto dal coro “La gente come noi non molla mai”, si limita a dire che la piazza è dei manifestanti qui in modo pacifico. Tra i tanti un sindacalista “in rappresentanza delle forze dell’ordine” e il maresciallo in congedo, la piazza di San Giovanni in Laterano è un continuo di interventi, applausi, slogan come “verità scomode” e “notizie manipolate”. “Siamo una minoranza ma non ci fermeremo, abbiamo la verità dalla nostra parte”, dicono. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Noinoggi. A Sanc’èEnrico, che accolto dal coro “La gente come noi non molla mai”, si limita a dire che laè dei manifestanti qui in modo pacifico. Tra i tanti un sindacalista “in rappresentanza delle forze dell’ordine” e il maresciallo in congedo, ladi Sanin Laterano è un continuo di interventi, applausi, slogan come “verità scomode” e “notizie manipolate”. “Siamo una minoranza ma non ci fermeremo, abbiamo la verità dalla nostra parte”, dicono. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

VittorioSgarbi : Aeroporto di Fiumicino: seduto a destra puoi bere il tuo caffè con il “Green Pass”; a sinistra, a soli 2 metri, app… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - ladyonorato : C’è un giudice a #ReggioCalabria! ?????? - DeodatoRibeira : RT @L3onard___: Per pagare le tasse (con cui vengono pagati sia i vaccini che i posti letto in ospedale per tutti) non serve il green pass. - Annika593482531 : RT @ParcodiGiacomo: #Milano, manifestazione contro obbligo vaccinale e green pass: presenti anche gli studenti @NoGreenpassMi -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Tamponi rapidi e test Covid: dove comprarli per risparmiare leggi anche Nuova truffa dei tamponi: falsi positivi per avere il green pass, cosa si rischia Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Tamponi rapidi e test Covid: dove comprarli per ...

La lettera di una donna malata di tumore ai "furbetti" del Green Pass: "Egoisti, riflettete. Non si trova posto in ospedale" "Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti del Green pass che, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid, hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico che mi ha prima indignata e poi demoralizzata". A parlare all'Ansa è ...

Regole zona arancione: dove serve il super Green pass Il Sole 24 ORE Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano SABATO DI PROTESTE 15 gennaio 2022 15:22 Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Pompei, consumano al bar sprovvisti di “green pass”: sanzionati avventori e titolare in via Santa Maria la Carità a Pompei dove hanno sorpreso e sanzionato due avventori poiché privi della certificazione verde (c.d. green pass); hanno altresì sanzionato il titolare dell’attività comme ...

leggi anche Nuova truffa dei tamponi: falsi positivi per avere il, cosa si rischia Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Tamponi rapidi e test Covid: dove comprarli per ..."Sono malata di cancro e forse non avrò ancora molto da vivere ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera aperta ai furbetti delche, facendo finta di essersi inoculati il vaccino anti Covid, hanno mostrato egoismo e totale mancanza di senso civico che mi ha prima indignata e poi demoralizzata". A parlare all'Ansa è ...SABATO DI PROTESTE 15 gennaio 2022 15:22 Covid, manifestazioni No Green pass e No vax a Roma e Milano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...in via Santa Maria la Carità a Pompei dove hanno sorpreso e sanzionato due avventori poiché privi della certificazione verde (c.d. green pass); hanno altresì sanzionato il titolare dell’attività comme ...