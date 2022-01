Napoli - Bilancio negativo: ADL lascerà andare in scadenza 5 giocatori (Di sabato 15 gennaio 2022) Queste le parole del quotidiano: 'Un obiettivo che il patron raggiungerà a fine stagione se lascerà andare in scadenza i 5 giocatori che hanno il contratto fino al 2022. Il primo, Lorenzo Insigne, ha ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 gennaio 2022) Queste le parole del quotidiano: 'Un obiettivo che il patron raggiungerà a fine stagione seini 5che hanno il contratto fino al 2022. Il primo, Lorenzo Insigne, ha ...

Advertising

PinoNapoliNY : @Gazzetta_it vergognosa Destabilizzare il Napoli, scrivendo di tagli agli ingaggi per i 60mln. Di rosso a bilancio… - Iollux : @MattBest__ La differenza tra Champions ed EL è abissale, enorme. Se si va a vedere il bilancio del Napoli, ADL l'h… - EmanuelaFerran4 : Garantire la funzione pubblica degli impianti sportivi e coinvolgere, accanto al Comune, il Coni e le associazioni… - gamonapoli : @RiccardoGallo20 @Napoli_Report @SkySport Massimo possibile per bilancio ecc e poi vai in rosso di 58 milioni per a… - RiccardoGallo20 : @Napoli_Report @SkySport Ma non c'è nessuna colpa, il napoli ha fatto un'offerta (il massimo possibile per bilancio… -