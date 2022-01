Milan senza Tomori e Kjaer | la bontà delle idee conta più degli uomini

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’infortunio diha gettato nello sconforto la famigliama la storia insegna che levalgono spesso più dei giocatoridubbio una piccola, grande mazzata per ilil nuovo infortunio subito da Fikayo. L’operazione immediata al menisco del ginocchio sinistro terrà fuori l’inglese per circa un mesetto dai campi di gioco. Un periodo non particolarmente lungo, sia chiaro, anche perché andrà a coincidere con la sosta di fine gennaio in questo caso più che benedetta per Pioli e la sua squadra. Resta però l’enorme inquietudine legata a duepartite che i rossoneri dovranno affrontareil loro pilastro difensivo. Perché successivamente alla comoda, sulla carta, sfida di lunedì contro lo Spezia, all’orizzonte ...