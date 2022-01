Juventus Udinese 1-0 LIVE | squadre negli spogliatoi dopo il primo tempo

(Di sabato 15 gennaio 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dello Stadium 4? Juve in possesso – La squadra di Allegri prova a trovare spazi con il giro palla. L’per il momento si difende compatta. 6? Tiro McKennie – Il texano prova la conclusione di prima intenzione dal limite dell’area. Palla alta. 9? Lancio Bentancur – Il centrocampista uruguaiano prova a premiare il movimento di Dybala, ma il suo lancio è completamente ...

TORINO - Paulo Dybala segna e sfida la dirigenza della. Dopo aver firmato il gol del vantaggio dellacontro l'(segnato al 19' con una girata di sinistro su assist di Kean), il numero dieci argentino non ha esultato , ha respinto l'abbraccio dei compagni con un gesto abbastanza secco ...Nessuna esultanza e sguardo di ghiaccio (prolungato) verso la tribuna. Paulo Dybala ha portato in vantaggio la Juve contro l'al 19', ma di godersi il gol non ci ha proprio pensato. La sua reazione è stata quella di un giocatore infastidito, ed è facile capire il perché.Paulo Dybala dopo la rete dell'1-0 nella sfida con l'Udinese si è lasciato andare ad una reazione ... grinta e voglia di vincere da chi porta la maglia numero 10 della Juventus". Dybala non ha ancora ...La Juventus per riscattare la sconfitta beffa di mercoledì in Supercoppa Italiana, l’Udinese per cercare punti preziosi dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro l’Atalanta. Questi temi dell ...