Italia nel Sahel, è tempo di scegliere come combattere il jihad (Di sabato 15 gennaio 2022) Il contingente militare Italiano nel Sahel ha raggiunto la piena capacità operativa (Foc, Full Operational Capability) nell’ambito dell’Operazione Barkhane, coalizione internazionale a guida francese. Gli Italiani opereranno nella Task Force Takuba e nella giornata di venerdì 14 gennaio la definizione formale della Foc è avvenuta con il sorvolo di quattro elicotteri sulla base di Menaka, nel Mali (Fob, Forward Operating Base): un CH-47F Chinook e tre AH-129D Mangusta. I 200 militari attualmente dispiegati, su un massimo di 250 unità autorizzate, potranno contare su tre Chinook da trasporto del 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito, che saranno utilizzati per evacuazione medica, e su tre Mangusta del 5° e 7° Reggimento della Brigata Aeromobile dell’Esercito con compiti di esplorazione e scorta. All’interno di Takuba, gli ... Leggi su formiche (Di sabato 15 gennaio 2022) Il contingente militareno nelha raggiunto la piena capacità operativa (Foc, Full Operational Capability) nell’ambito dell’Operazione Barkhane, coalizione internazionale a guida francese. Glini opereranno nella Task Force Takuba e nella giornata di venerdì 14 gennaio la definizione formale della Foc è avvenuta con il sorvolo di quattro elicotteri sulla base di Menaka, nel Mali (Fob, Forward Operating Base): un CH-47F Chinook e tre AH-129D Mangusta. I 200 militari attualmente dispiegati, su un massimo di 250 unità autorizzate, potranno contare su tre Chinook da trasporto del 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito, che saranno utilizzati per evacuazione medica, e su tre Mangusta del 5° e 7° Reggimento della Brigata Aeromobile dell’Esercito con compiti di esplorazione e scorta. All’interno di Takuba, gli ...

