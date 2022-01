Il veto di Salvini sul capo del governo (Di domenica 16 gennaio 2022) Cinque giorni prima di decidere: i più lunghi. Per Berlusconi, che nell’elezione impossibile ci spera ogni giorno di più. Per i suoi alleati, che a questo punto, forse, non sanno più neppure loro cosa sperare. Per come si sono messe le cose un’eventuale vittoria a sorpresa di Berlusconi, non auspicata né costruita da loro, sarebbe ugualmente quasi un trionfo. Il caos nel campo avversario diventerebbe totale. Le leadership del Pd e dei 5S ballerebbero come un aliante nella tempesta e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 gennaio 2022) Cinque giorni prima di decidere: i più lunghi. Per Berlusconi, che nell’elezione impossibile ci spera ogni giorno di più. Per i suoi alleati, che a questo punto, forse, non sanno più neppure loro cosa sperare. Per come si sono messe le cose un’eventuale vittoria a sorpresa di Berlusconi, non auspicata né costruita da loro, sarebbe ugualmente quasi un trionfo. Il caos nel campo avversario diventerebbe totale. Le leadership del Pd e dei 5S ballerebbero come un aliante nella tempesta e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

utini19 : RT @utini19: Il 31/05/2018 Di Maio mise il veto all'ingresso della Meloni nella possibile maggioranza che si stava preparando tra lui e Sal… - zazoomblog : Salvini: Berlusconi è il candidato del centrodestra per il Quirinale. Veto di Pd e M5s. Oggi il vertice del centrod… - doomboy : Salvini dice che non accetta veti dalla sinistra sulla candidatura di Berlusconi a Presidente della Repubblica. Ma… - Spartaco1950 : Salvini parla di veto ideologico della sx su Berlusca,subito copiato da Rotondi pedissequo per vocazione e necessit… - bono_osvaldo : @Agenzia_Ansa Per il Sig. Salvini: a me il veto su Berlusconi pare tutt'altro che ideologico ma inconfutabilmente… -