I programmi in tv oggi, 16 gennaio 2022: film e intrattenimento (Di domenica 16 gennaio 2022) Su Rai Tre Che tempo che fa, su Canale 5 Avanti un altro…pure di sera! Guida ai programmi Tv della serata del 16 gennaio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16 gennaio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 The Illusionist – L’illusionista. Il misterioso illusionista Eisenheim mette in scena le sue performances nei teatri viennesi. Incuriosito, il Principe Leopold incarica l’ispettore Uhl di svelarne i trucchi. Durante uno spettacolo sale sul palco la bellissima Sophie provocando la gelosia del ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) Su Rai Tre Che tempo che fa, su Canale 5 Avanti un altro…pure di sera! Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The Illusionist – L’illusionista. Il misterioso illusionista Eisenheim mette in scena le sue performances nei teatri viennesi. Incuriosito, il Principe Leopold incarica l’ispettore Uhl di svelarne i trucchi. Durante uno spettacolo sale sul palco la bellissima Sophie provocando la gelosia del ...

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 16 gennaio 2022: film e intrattenimento - shiwasekitai : RT @babylonboss: Una volta c'erano i programmi meravigliosi di Serena Dandini, oggi c'è #propagandalive, che rappresenta in pieno il decli… - _Luchee_ : Oggi è un grande giorno Azionisti,si è compiuto un altro passo per un grande partito liberaldemocratico progressist… - theoretro : @conteDartagnan Grandissimo Santoro … quanto manca la sua intelligenza i suoi programmi la scuola d’inchieste giorn… -