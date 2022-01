Genoa | vicinissimo Miranchuk | manca l’ok di Gasperini

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilha trovato l’accordo con l’Atalanta perdiper chiudere la trattativa Ilha chiuso perdell’Atalanta.soltantodiper chiudere la trattativa e permettere al russo di iniziare una nuova avventura. Accordo sulla base di un prestito per i prossimi mesi fino a giugno per. In giornata prevista una risposta da parte della Dea. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Daniele20052013 : Ekuban vicinissimo al ritorno in Turchia - leoandmax_ : #Genoa, #Ekuban vicinissimo al #Konyaspor con la formula del prestito con obbligo di riscatto (fissato a €2mln) - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Labbadia vicinissimo alla panchina del Genoa - - infoitsport : Labbadia vicinissimo alla panchina del Genoa - PianetaGenoa1893 - infoitsport : Genoa: Labbadia vicinissimo alla panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa vicinissimo

Pianetagenoa1893.net

L'attaccante dell'Atalanta Roberto Piccoli sarebbead approdare alin prestito; in pratica, mancherebbe solo il placet di Gasperini che ha chiesto tempo alla dirigenza orobica in quanto i tempi di recupero di Zapata si sarebbero ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Caleb Ekuban è ormaial ritorno in Turchia. Secondo TMW ilha raggiunto un'intesa di massima col Konyaspor per cedere al club turco l'attaccante: la formula scelta è il prestito con obbligo di riscatto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Genoa ha trovato l’accordo con l’Atalanta per Miranchuk: manca l’ok di Gasperini per chiudere la trattativa Il Genoa ha chiuso per Miranchuk dell’Ata ...Arriva a titolo temporaneo dall’As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020 L’esterno Riccardo Calafiori, nato a Roma il 19 maggio 2002, è un giocatore d ...