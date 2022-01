Fedez | truffa ai danni del rapper per 100mila euro sventata dalla madre e manager Annamaria Berrinzaghi

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un tentativo difinito male aidiper una somma considerevole, sventatodel. Un ex dipendente avrebbe tentato di sottrarredal compenso per la sponsorizzazione di una linea di zaini per la scuola, facendo arrivare il denaro nelle casse della nuova società che l’avrebbe assunto. Il danno è stato evitato proprio grazie alladi, che si è accorta che qualcosa non andava nel comportamento dell’uomo.aidiperda un ex dipendente Un contratto presentato molto alleggerito a ...

... che sta ricostruendo la trama intessuta per la realizzazione della, che alla fine non è andata in porto. Tutto nasce quando l'azienda distringe un accordo commerciale con una nota casa ...Tentataai danni didal valore di 100mila euro . A sventarla ci ha pensato la mamma e manager dell'artista, Ammamaria Berrinzaghi , nonché amministratrice delegata della Doom (Dream of ordinary ...E' giunta la capolinea la storia d'amore tra Arisa e Vito Coppola. I due, conosciutisi a Ballando con le Stelle, dove lui era l’insegnante di danza e lei ...Un tentativo di truffa finito male ai danni di Fedez per una somma considerevole, sventato dalla madre del rapper Annamaria Berrinzaghi. Un ex dipendente avrebbe tentato di sottrarre 100mila euro dal ...