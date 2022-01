Federica dà un’altra possibilità a Gianmaria: baci sotto le coperte? (Di sabato 15 gennaio 2022) La conoscenza tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sembrava ormai definitivamente conclusa. Eppure stanotte, dopo una diretta ricca di emozioni, nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa si è riacceso. Nuovo riavvicinamento tra Federica e Gianmaria: baci sotto le coperte? La modella partenopea aveva infatti messo un punto al suo rapporto con l’imprenditore a causa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 15 gennaio 2022) La conoscenza traAntinolfi eCalemme sembrava ormai definitivamente conclusa. Eppure stanotte, dopo una diretta ricca di emozioni, nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa si è riacceso. Nuovo riavvicinamento trale? La modella partenopea aveva infatti messo un punto al suo rapporto con l’imprenditore a causa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

