False vaccinazioni | arrestata un’altra infermiera dell’hub di Palermo Ecco come operava

(Di sabato 15 gennaio 2022)all’hub di. La notte scorsa polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip nei confronti di unavaccinale “Fiera del Mediterraneo”. La donna si sarebbe resa responsabile di falso ideologico e peculato. L’è accusata di aver beneficiato di una falsa vaccinazione concernente la dose booster contro il Covid-19. Non solo, avrebbe anche praticato, durante un turno di servizio presso lo stesso hub,inoculazioni vaccinali contro il virus, nei confronti di due coniugi aderenti a posizioni no vax.all’hub di ...

all'hub di Palermo: la polizia di Stato arresta un'altra infermiera per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti - ...Infermiera ai domiciliari perLa donna, che è stata posta ai domiciliari, si chiama Giorgia Camarda, ha 58 anni e lavora come infermiera anche nel Reparto malattie infettive dell'...PALERMO. Una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo di Palermo è stata posta agli arresti domiciliari dalla Digos, con l'accusa di falso ideologico e peculato. Durante il turno di serviz ...Blitz della Digos: la donna era in servizio all'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari anche una collega ...