Dybala-Juve, è frattura? Sguardo polemico alla tribuna dopo il gol (Di sabato 15 gennaio 2022) Dybala Juve, è frattura? Sguardo polemico alla tribuna dopo il gol. L’argentino non ha esultato dopo la rete all’Udinese Paulo Dybala ha portato in vantaggio la Juve all’Allianz Stadium, battendo Padelli con un sinistro dentro l’area che si è insaccato sotto il sette. L’argentino non ha esultato con la solita Dybala mask, sistemandosi la fascia e rivolgendo uno Sguardo polemico verso la tribuna. Non è un mistero che il suo rinnovo con il club sia in un momento di pieno stallo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022), èil gol. L’argentino non ha esultatola rete all’Udinese Pauloha portato in vantaggio laall’Allianz Stadium, battendo Padelli con un sinistro dentro l’area che si è insaccato sotto il sette. L’argentino non ha esultato con la solitamask, sistemandosi la fascia e rivolgendo unoverso la. Non è un mistero che il suo rinnovo con il club sia in un momento di pieno stallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ??Juve, l’ombra di Marotta su Dybala? ??Milan, tegola Tomori: cosa si muove per il me… - Gazzetta_it : La folgorante ascesa, la conferma, qualche stop di troppo: così Paulo ora è a metà del guado #Juventus - SimoneSaraceni7 : RT @InterCM16: Dall’Argentina: “#Dybala ha deciso, non firma più per la #Juve” - mastroif : Segna la Juve ma ci saranno una settimana di trasmissioni sullo sguardo di #Dybala. Che bella stagione… #jvtblive -