Covid e cure a domicilio, sospesa la circolare su vigile attesa e tachipirina. Il Tar: 'Contrasta con l'attività professionale' (Di sabato 15 gennaio 2022) Il contenuto della nota ministeriale con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid , si prevede una "vigilante attesa" e la somministrazione di Fans e ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 15 gennaio 2022) Il contenuto della nota ministeriale con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da, si prevede una "vigilante" e la somministrazione di Fans e ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Farmaci, scorte esaurite? Quanta confusione in merito ai protocolli per le terapie precoci sul #Covid. Cosa sta… - Corriere : Per il Covid la vaccinazione è stata la prima arma. Ora è iniziata l’era delle cure - DavidPuente : La mia intervista a Massimo Galli. In merito alle cure: «Allo stato attuale non sono fiducioso sulla possibilità di… - EmpfindsamerS : RT @ladyonorato: Ecco lo studio RANDOMIZZATO che dimostra EFFICACIA E SICUREZZA delle CURE DOMICILIARI PRECOCI: esattamente quelle utilizza… - FilippoArosio : RT @ladyonorato: Ecco lo studio RANDOMIZZATO che dimostra EFFICACIA E SICUREZZA delle CURE DOMICILIARI PRECOCI: esattamente quelle utilizza… -