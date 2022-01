C’è la notizia sul futuro di Sheva: una Nazionale l’ha cercato! (Di sabato 15 gennaio 2022) L’avventura di Andrij Šhev?enko sulla panchina del Grifone è durata pochi mesi, nella giornata di oggi infatti è arrivato l’esonero per il tecnico ucraino che dunque lascia il Genoa dopo non aver mai vinto una partita, collezionando soltanto 3 punti in 10 partite. Nelle ultime ore però è arrivata una notizia a sorpresa sul futuro dell’ex attaccante del Milan. Shevchenko, Nazionale polacca, futuroSecondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la Federcalcio polacca ha mostrato interesse per Šhev?enko come nuovo allenatore della Nazionale. Tra le parti i colloqui sono aperti e nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti. Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) L’avventura di Andrij Šhev?enko sulla panchina del Grifone è durata pochi mesi, nella giornata di oggi infatti è arrivato l’esonero per il tecnico ucraino che dunque lascia il Genoa dopo non aver mai vinto una partita, collezionando soltanto 3 punti in 10 partite. Nelle ultime ore però è arrivata unaa sorpresa suldell’ex attaccante del Milan. Shevchenko,polacca,Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la Federcalcio polacca ha mostrato interesse per Šhev?enko come nuovo allenatore della. Tra le parti i colloqui sono aperti e nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti.

