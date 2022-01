Cagliari altri tre positivi | annullata la conferenza di Mazzarri!

(Di sabato 15 gennaio 2022) In casalastampa di Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 15.20 di oggi, è stata: questo in considerazione dei casi dità al Covid-19 emersi all’interno del Gruppo Squadra nei test sanitari programmati dal Club. Walter MazzarriSono risultatii calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge latà al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento. VINCENZO BONIELLO

Commenta per primo In casala conferenza stampa di Walter Mazzarri, inizialmente fissata per le 15.20 di oggi, è stata annullata: questo in considerazione dei casi di positività al Covid - 19 emersi all'interno del ...... che ho detto che Eldor non ha chiuso, ma dopo di lui ci sono statierrori. Però immagina quanto è difficile farlo dopo il peso di quella partita. Ma abbiamo lavorato bene.? Conosco ...Annullata la conferenza stampa di Walter Mazzarri, prevista per oggi alle 15.20. Il motivo è il numero dei contagiati al Covid-19 presenti nel gruppo squadra. I positivi del Cagliari Calcio sono Simon ...Reduci dal doppio successo in campionato ai danni di Sampdoria e Bologna, i ragazzi di Mazzarri torneranno in campo domani alle 18 all’Olimpico Tiornare dalla trasferta di domani (ore 18) in casa dell ...