Bologna | Mihajlovic spera nel recupero in extremis | un big scalpita in vista del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcerca di recuperare quanti più uomini possibili indel match contro il. Il tecnico Sinisadi contare su Aaron Hickey, tornato negativo al Covid-19. Il calciatore – come si apprende da Il Corriere dello Sport – ieri si è allenato da solo sotto l’osservazione del preparatore atletico: il tempo è poco, ma il terzino farà di tutto per rientrare contro il. November 29, 2020,, Italy:s Aaron Hickey during the Italian Serie A soccer matchFc vs Crotone at the Renato Dall Ara stadium in, Italy, 29 November 2020. Photo / LM Italian football Serie A match –FC vs Crotone Calcio,, Italy ...