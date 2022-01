Arisa | finita la love story con Vito Coppola | ' Non è andata Passerà come passa l' influenza'

Advertising

infoitcultura : Arisa e Vito Coppola, è finita: “Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me” - occhio_notizie : Arisa e Vito Coppola, è già finita: Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me'' #ballandoconlestelle #arisa -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa finita

Ora, a fornire una risposta è stata proprio. Su Instagram , in risposta alla domanda di un follower sulla situazione con Vito, la cantante ha risposto: 'Ci abbiamo provato, non è andata . Per ...Ma non èqui, perché aggiunge: 'G li voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma ... Insomma quello trae Vito pare sia stato un amore flash , finito prima ancora di iniziare per ...«Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa mette la parola fine alla sua storia con Vito Coppola. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle il talent ...È un periodo proficuo per Arisa, professionalmente parlando: nuovo album, vittoria a Ballando Con Le Stelle. Insomma, non c'è da lamentarsi in questo La cantante, ex allieva di Ballando Con Le Stelle, ...