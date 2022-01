Antonino Spinalbese non si rassegna e corteggia ancora Belen

(Di sabato 15 gennaio 2022)inonda di messaggi e dediche nel tentativo di riconquistarreRodriguez dopo la vacanza di inizio anno in Sudamerica, ora è chiusa in casa a godersi i suoi figli. “Quarantena fiduciaria” scrive in una Storia mentre mostra i suoi bambini che si coccolano sul lettone. Ma se nell’appartamento milanese è single, il

Advertising

MediasetTgcom24 : Addio Belen? Antonino Spinalbese non si rassegna e la corteggia ancora - infoitcultura : Antonino Spinalbese all’assalto: vuole riconquistare Belen - infoitcultura : Antonino Spinalbese fa la corte a Belen, ma lei sembra preferire Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Lui ci pensa ancora” - infoitcultura : Antonino Spinalbese prova a riconquistare Belen, lei risponde -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", il padre della figlia di Belen,, sarebbe in crisi con la showgirl. Invece Andrea Iannone, durante l'intervista televisiva a "...Una volta rientrata in Italia, ad attenderla in aeroporto non c'era- il suo ultimo compagno ufficiale, nonché padre della piccola Luna Marì - , bensì l'ex marito, Stefano De ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme all'uscita dell'aeroporto. I fan pensano che gli ex coniugi siano tornati ad essere una coppia! Ma è davvero così?E' stata una serata speciale quella di ieri per Gianmaria Antinolfi, che dopo quattro mesi ha incontrato la mamma. La signora Esmeralda è entrata in Casa per incoraggiare il figlio, spesso alle prese ...