Vite al limite, il clamoroso abbandono: come è conciata oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vite al limite, non tutti si attengono alle regole, la sorprendente evoluzione di chi non ha ubbidito al famoso dietologo americano. E’ diventata una trasmissione di grande aiuto quella in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022)al, non tutti si attengono alle regole, la sorprendente evoluzione di chi non ha ubbidito al famoso dietologo americano. E’ diventata una trasmissione di grande aiuto quella in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Frances78376941 : RT @inkedgirluk: Bisogna avere cura dei propri schiavi. Ovvio vengono spennati e puniti. Ma c’è sempre anche un limite da non oltrepassare.… - davesreputation : Stavo mangiando una banana mentre mia mamma si abbuffava dì grostoli, mi sembrava di essere in una puntata di vite… - max37559071 : @Martha67068653 Sophie è entrata da 20enne e in 4 mesi sembra una 45enne .. dopo gfvip va direttamente dal dottor N… - RetwittFemdom : RT @inkedgirluk: Bisogna avere cura dei propri schiavi. Ovvio vengono spennati e puniti. Ma c’è sempre anche un limite da non oltrepassare.… - TinyDick8Loser : RT @inkedgirluk: Bisogna avere cura dei propri schiavi. Ovvio vengono spennati e puniti. Ma c’è sempre anche un limite da non oltrepassare.… -