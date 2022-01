Un paese nel vercellese rimane senza vigili urbani | sono tutti no vax

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La strategia del governo di escludere dal lavoro alcune categorie di lavoratori che non hanno fatto il vaccino anti - Covid sta avendo dei contraccolpi non di poco conto nella gestione o meglio nella ...

La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani sull'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: 'Nel Paese c'è molta gente che pen… - PiazzapulitaLA7 : 'Berlusconi? Nel Paese c'è molta gente che pensa abbia dei meriti, ma noi non stiamo dando l'Oscar alla carriera...… - CottarelliCPI : Ci sono tre problemi irrisolti della nostra economia che solo in parte vengono affrontati nel PNRR, ma che influenz… - mahmori4 : RT @LucaBrusati: - PaoloBottleneck : RT @stefanolesz: #KazakhstanProtests Le forze #CSTO si ritirano, nel paese restano almeno 150 morti e più di diecimila arrestati. Ma è la s… -

...che con la variante Omicron ci sono sì più contagi ma con incidenza su effetti gravi) ma per una "fotografia" il più esatto possibile riguardo l'andamento reale del Sars - CoV - 2nostro. ...Noury ricorda che "Djalali, scienziato nato in Iran ma residente in Svezia, è stato arrestato nell'aprile 2016 mentre si trovavasuodi origine per motivi di lavoro e accusato di aver fatto ...1 del tennis mondiale che ha avviato una battaglia con le autorità australiane dopo essere entrato nel Paese senza vaccino per partecipare agli Australian Open, chiedendo un’esenzione.L’indagine rapida per la stima della prevalenza delle varianti del coronavirus dell’Istituto Superiore di Sanità: Omicron rappresenta ...