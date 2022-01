Uboldo-Origgio | nessuno le voleva | mandate al macero le biciclette di tossici e spacciatori

(Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Smaltite in discarica le 170dei pusher e dei tossicodipendenti recuperate nel corso degli anni dalla Protezione civile nei boschi: “Non sapevamo a chi darle e quelli che si sono fatti avanti non avevano la possibilità di prenderle in blocco”, fa sapere il coordinatore Piero Zucca. Le bici sono state abbandonate daglie tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

UBOLDO / ORIGGIO – Per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie, l'Istituto comprensivo di Uboldo e Origgio ha deciso per l'orario ridotto, solo la mattina e per almeno due giorni. GERENZANO – E' un progetto che si sta cercando di concretizzare da tempo, la lista civica di maggioranza Insieme e libertà per Gerenzano entra nel merito del progetto per creare un centro sportivo.