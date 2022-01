Torino, bimba di 3 anni cade dal balcone e muore: fermato il compagno della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) C'è un fermo nell'indagine della polizia sulla bimba di tre anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina. Si tratta del compagno della mamma . Al momento però non sono noti ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 14 gennaio 2022) C'è un fermo nell'indaginepolizia sulladi tremorta adopo essere precipitata daldi una palazzina. Si tratta delmamma . Al momento però non sono noti ...

