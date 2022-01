Tempesta d'amore, anticipazioni 14 gennaio: Max smaschera Georg (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempesta d'amore continuerà a concentrare l'attenzione su Vanessa e sulla sua decisione di partecipare al campionato nazionale di scherma. La ragazza, infatti, dopo il terribile intervento chirurgico sbagliato da una luminare, aveva abbandonato ogni speranza di poter riprendere a gareggiare a livello agonistico, ma Georg Fichtl, il suo nuovo amore, l'ha convinta a credere in sé stessa e le ha proposto di allenarsi con lui. La giovane Sonnbichler si è lasciata ammaliare dalle parole dello sportivo e, nonostante sia un rischio per la sua salute concorrere al campionato e sottoporsi ad allenamenti estenuanti, le anticipazioni della soap opera di Rete 4 di oggi, venerdì 14 gennaio, raccontano che continuerà ad impegnarsi al massimo, soprattutto dopo aver ricevuto la wild card per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022)d'continuerà a concentrare l'attenzione su Vanessa e sulla sua decisione di partecipare al campionato nazionale di scherma. La ragazza, infatti, dopo il terribile intervento chirurgico sbagliato da una luminare, aveva abbandonato ogni speranza di poter riprendere a gareggiare a livello agonistico, maFichtl, il suo nuovo, l'ha convinta a credere in sé stessa e le ha proposto di allenarsi con lui. La giovane Sonnbichler si è lasciata ammaliare dalle parole dello sportivo e, nonostante sia un rischio per la sua salute concorrere al campionato e sottoporsi ad allenamenti estenuanti, ledella soap opera di Rete 4 di oggi, venerdì 14, raccontano che continuerà ad impegnarsi al massimo, soprattutto dopo aver ricevuto la wild card per ...

