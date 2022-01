Sileri sulla variante Omicron: 'Possibile nuova fase endemica della pandemia' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alcuni governi europei stanno adottando una nuova strategia per combattere il Covid, continuando a vaccinare a più non posso e lasciando correre il virus senza restrizione alcuna. L'Italia sta facendo ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alcuni governi europei stanno adottando unastrategia per combattere il Covid, continuando a vaccinare a più non posso e lasciando correre il virus senza restrizione alcuna. L'Italia sta facendo ...

Advertising

globalistIT : - lorenzhaus : @interpreterpaul @federicafan Hai visto il video dove Frajese risponde a Sileri? Io sono appiattito sulla posizione… - Emorroid : @disinformatico Devo essermi perso i vs debunking delle bufale sulla”pandemia dei non vaccinati”.. o quello sul “lo… - DavideTedesco74 : RT @MMmarco0: @GiovaQuez Strano perché questa sera in tv c'è la Gismondo su rete 4 che dice che omicron è una cosa buona ed è un raffreddor… - Nat_Casatelli : RT @MMmarco0: @GiovaQuez Strano perché questa sera in tv c'è la Gismondo su rete 4 che dice che omicron è una cosa buona ed è un raffreddor… -